2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde Genç Piyanistler Yeteneklerini Sergiledi
2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde Genç Piyanistler Yeteneklerini Sergiledi

11.05.2026 11:41  Güncelleme: 12:55
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde genç piyanistler yeteneklerini sergiledi. Festivalde sanatçıların performansları izleyicileri büyüledi.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde genç piyanistler yeteneklerini sergiledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivale, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da katılarak gençlerin heyecanını paylaştı.

İtalya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan sanatçıların katıldığı 2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi çatısı altına eğitim alan piyanistler izleyenlerle buluştu. Festival sonunda konuşan Subaşı, eğitmenlere, aile üyeleri ve çocuklara teşekkür etti.

ÇOCUKLARA DESTEK VURGUSU

Bilecik Belediyesi olarak sanata gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini hatırlatan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde; sanatın birleştirici gücünü, çocuklarımızın heyecanını ve müziğin şehrimize kattığı o eşsiz atmosferi hep birlikte yaşadık. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen değerli sanatçılarımızın notaları Bilecik'te yankılanırken, çocuklarımızın gözlerindeki umut ve mutluluk festivalimizin en güzel sesi oldu. Sanatla büyüyen bir kentin hayaline birlikte ortak olan tüm sanatçılarımıza, emeği geçen herkese ve salonlarımızı dolduran kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz onlardan her zaman ilham alıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Her zaman bu tür sanat festivallerinde onları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

