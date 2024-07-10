"2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi" planlama toplantısı Rize'de yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programa Vali İhsan Selim Baydaş'ın başkanlık ettiği belirtildi.
Toplantıda 2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi'nin gündemi, içeriği, yapılacağı mekanlar, katılımcılar ve paydaş kuruluşların görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, katılımcıların önerileri alınarak organizasyonla ilgili planlama ve görev dağılımı yapıldığı kaydedildi.
Toplantıya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › 2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi Planlama Toplantısı Rize'de Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?