2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi Planlama Toplantısı Rize'de Yapıldı - Son Dakika
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2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi Planlama Toplantısı Rize'de Yapıldı

Rize Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi'nin gündemi, içeriği, yapılacağı mekanlar, katılımcılar ve paydaş kuruluşların görüşüldüğü belirtildi. Toplantıya KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgililer katıldı.

10.07.2024 16:04
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"2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi" planlama toplantısı Rize'de yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programa Vali İhsan Selim Baydaş'ın başkanlık ettiği belirtildi.

Toplantıda 2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi'nin gündemi, içeriği, yapılacağı mekanlar, katılımcılar ve paydaş kuruluşların görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, katılımcıların önerileri alınarak organizasyonla ilgili planlama ve görev dağılımı yapıldığı kaydedildi.

Toplantıya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi Planlama Toplantısı Rize'de Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2. Uluslararası Karadeniz Ayder Zirvesi Planlama Toplantısı Rize'de Yapıldı - Son Dakika
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