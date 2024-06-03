Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali sona erdi

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 20. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali, 9 milyonu aşkın çevrimiçi ve fiili katılımlı ziyaretçiyle sona erdi. Festivalde yapılan anlaşmaların toplam değeri 1,28 milyar yuanı buldu. Festivalde uluslararası bir animasyon oyunları iş konferansı, bir cosplay etkinliği ve seslendirme sanatçısı yarışması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

03.06.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HANGZHOU, 3 Haziran (Xinhua) -- 20. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali (CICAF), ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Pazar günü sona erdi. Festivale 9 milyonu aşkın çevrimiçi ve fiili katılımlı ziyaretçi iştirak etti.

Beş gün süren etkinlikte ana ve ikincil mekanlardaki etkinliklere 233.000 ziyaretçi katılırken, festival alanında yapılan anlaşmaların ve planlanan sözleşmelerin toplam değeri 1,28 milyar yuanı (yaklaşık 180 milyon ABD doları) buldu.

Organizatörlere göre bu yılki festivale 52 ülke ve bölgeden 2.156 şirket ve kuruluş katılırken, etkinlik 3.072 iş temsilcisini kendine çekerek dünyanın dört bir yanından 147.000 ürün sergiledi.

Festivalde uluslararası bir animasyon oyunları iş konferansı, bir cosplay etkinliği ve seslendirme sanatçısı yarışması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, Çin Medya Grubu ve Zhejiang eyalet yönetimi tarafından organize edilen festival, Çin'in animasyon merkezlerinden biri olan Hangzhou kentinde 2005'ten bu yana her yıl düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

Hangzhou, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 15:50:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement