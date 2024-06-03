Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali sona erdi

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HANGZHOU, 3 Haziran (Xinhua) -- 20. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali (CICAF), ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Pazar günü sona erdi. Festivale 9 milyonu aşkın çevrimiçi ve fiili katılımlı ziyaretçi iştirak etti.

Beş gün süren etkinlikte ana ve ikincil mekanlardaki etkinliklere 233.000 ziyaretçi katılırken, festival alanında yapılan anlaşmaların ve planlanan sözleşmelerin toplam değeri 1,28 milyar yuanı (yaklaşık 180 milyon ABD doları) buldu.

Organizatörlere göre bu yılki festivale 52 ülke ve bölgeden 2.156 şirket ve kuruluş katılırken, etkinlik 3.072 iş temsilcisini kendine çekerek dünyanın dört bir yanından 147.000 ürün sergiledi.

Festivalde uluslararası bir animasyon oyunları iş konferansı, bir cosplay etkinliği ve seslendirme sanatçısı yarışması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, Çin Medya Grubu ve Zhejiang eyalet yönetimi tarafından organize edilen festival, Çin'in animasyon merkezlerinden biri olan Hangzhou kentinde 2005'ten bu yana her yıl düzenleniyor.