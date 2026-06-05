20 Yıl Sonra Aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı Cinayeti - Son Dakika
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20 Yıl Sonra Aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı Cinayeti

05.06.2026 09:32
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Gülcan Yazıcı'nın 2005'teki cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, DNA ile kimlik belirlendi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı, 20 yıl sonra aydınlatılan Gülcan Yazıcı'nın (29) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin Gülcan Yazıcı'nın kardeşi, eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 14 Mart 2006'da Ozan Mahallesi'ndeki Ozan Çayı'nda bulunup, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yeniden araştırılmasını istedi. Cesedin, 7,65 milimetre çapında mermiyle başından vurulduğu değerlendirildi. Araştırmalarda, 2005 ve 2006 yılları arasında kayıp ihbarı verilen 1000 kadın analiz edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cesedin, o dönemde Yalova'da Kemal Y. ile birlikte yaşayıp hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği öngörüldü. Yazıcı'nın eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O.'dan olan kızı Sultan O.'dan DNA örneği alındı. Ceset ile Sultan O.'nun DNA'sının yüzde 99,99 ihtimalle uyuştuğu belirlendi. Yazıcı'nın Sultan O.'nın biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.

KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELMİŞ

Araştırmalarda, Gülcan Yazıcı'nın 17 Kasım 2005'te kızının doğum günü sebebiyle Yalova'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki Darboğaz Mahallesi'ne geldiği, çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınamadığı bildirildi. Soruşturma devamında, Yazıcı'nın o dönemde geldiği Darboğaz Mahallesi ile kimliği belirsiz cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi'nin birbirine çok yakın olduğu tespit edildi. Bu arada, Yazıcı ile çocuklarının bulunduğu fotoğraf da araştırma ve analiz tutanağına eklendi.

Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'nun mülakat yaptıkları belirtilen tutanakta, "Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005 tarihinde kızı olan Sultan O.'nun doğum gününde Samsun ili Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A.'nın evinde kalan çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve zaman geçirdi. Bahsi geçen Gülcan Yazıcı çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O.'nun da arkadaşı ve çocuklarını bıraktığı Bayram A.'ya ait eve geldi. Gülcan Yazıcı ve çocukları birlikte bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldıö ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLARINA BAKSIN DİYE EMEKLİ MAAŞINI VERMİŞ

Olaya ilişkin Gülcan Yazıcı'nın kardeşi N.Y., eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O. ile onun arkadaşı Bayram A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.Bu arada Osman O.'nun emekli maaşı karşılığında o dönemde çocukları Selim ve Sultan O.'ya bakması için arkadaşı Bayram A.'ya bıraktığı öğrenildi. Selim ve Sultan O.'nun şu anda Yalova'da olduğu, Gülcan Yazıcı'nın mezarının da İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

'ŞÜPHELENDİM'

Ozan Mahallesi'nde Gülcan Yazıcı'ya ait cesedi Ozan Çayı'nda bulan Nejdet Demir (72), DHA'ya konuştu. Demir, "Balık tutmaya gelmiştik. Serpme atarken yumuşak bir şeye bastım. İlk başta hayvan sandım ama baktığımda hayvan olmadığını fark ettim. Şüphelendim ve bana insan cesedi gibi geldi. Her tarafı çürümüş, kulağı ve kolları yoktu. Hiç dokumadan o dönemde muhtar olan ağabeyime söyledim. Jandarma ve savcılarımız geldi, ifademi aldılar. Cesedi alıp götürdüler, durum bu. Gülcan Yazıcı'yı tanımıyorum. Zaten Ozan Mahallesi'nde böyle bir şey olmaz. Görmüşlüğüm de yokö dedi.

'ORAYA MI ATTILAR YOKSA SÜRÜKLENDİ Mİ BİLMİYORUM'

Cesedin çaydan çıkarılmasına yardımcı olan Fatih Demir (43) ise "Ceset bulunmuş dediler, oraya gittik. Cesedi suyun içerisinden traktörle biz çıkardık. 2 farklı dere var burada. Darboğaz ve Dikencik istikametinden geliyor, diğeri de Çayır ve Çakallı istikametinden geliyor. 2 derenin kesiştiği nokta burası. Bulunduğumuz noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunmuştu ceset. Jandarma eşliğinde aldık ve teslim ettik. Cesedi oraya mı attılar yoksa daha yukarıdan atıp buraya mı sürüklendi bilmiyorum. Ben o zamanlarda 20'li yaşlardaydımö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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