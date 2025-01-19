200.000 Suriyeli Ülkelerine Döndü

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ŞAM, 19 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, aralık ayından bu yana yaklaşık 200.000 Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü söyledi.

Grandi'nin cumartesi günü sosyal medya platformu X'te yayımladığı rakamlara göre, Esad hükümetinin 8 Aralık 2024'te düşmesinden bu yana 16 Ocak itibarıyla yaklaşık 195.200 Suriyeli ülkesine döndü.

Yetkili ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) geri dönenler ile mültecilere ev sahipliği yapmış ülkelere desteğini güçlendirmek için yakın zamanda Suriye ve komşu ülkeleri ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Ancak takvim vermedi.

Paylaşıma göre, BMMYK 2024 yılında 550.000'den fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü tahmin ederken, en fazla dönüşün yaşandığı kent toplamın yüzde 23 ile ülkenin kuzeyindeki Halep oldu.

BMMYK'nin cuma günü yayımladığı rapora göre mülteciler arasında ülkelerine dönüş için farklı düşünenler var. Bazıları ülkelerine dönmeye hevesliyken bazıları ise bu konuya ihtiyatla yaklaşıyor. Birçoğu geri dönebilmek ve Suriye'deki yaşamlarını ve evlerini yeniden inşa edebilmek için mali ve lojistik yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.

Rapora göre BMMYK ve ortak kuruluşları bu endişelere karşı mültecilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için kurumlar arası bir plan geliştirdi. Bu çerçevede hem mülteciler hem de ev sahibi ülkeler için sürdürülebilir finansman ve koruma programlarının öneminin altı çizildi.