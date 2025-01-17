Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile 200 engelli memur alınacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci bugün başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.
Başvuru süresi 27 Ocak'ta sona erecek.
Son Dakika › Güncel › 200 Engelli Memur Alımı Başladı - Son Dakika
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