200 Kilo Altın Ele Geçirildi
Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste 1,34 milyar TL değerinde altın bulundu.
200 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında; tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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