200 Kilo Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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200 Kilo Altın Ele Geçirildi

200 Kilo Altın Ele Geçirildi
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Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste 1,34 milyar TL değerinde altın bulundu.

200 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında; tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 200 Kilo Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

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