200 Kilogramlık Fatma Dağlı'ya Yardım - Son Dakika
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200 Kilogramlık Fatma Dağlı'ya Yardım

Kahramanmaraş'ta 200 kg ağırlığındaki Fatma Dağlı, hastanede tedaviyle 2 günde 6 kg verdi.

05.05.2025 17:45
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200 kilogramlık Fatma Dağlı'ya yardım eli

Kahramanmaraş'taki Özel HG Hospital Hastanesi'nde tedavi altına alındı iki günde 6 kilogram verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıllardır aşırı kilo problemiyle mücadele eden ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olan 48 yaşındaki Fatma Dağlı'ya yardım eli uzandı. Özel HG Hospital hastanesinde tedaviye alınan kadın iki günde 6 kilogram verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 14 yaşındaki oğlu Baran ile birlikte yaşayan Dağlı, HG Hospital Hastanesi'nin desteğiyle tedavi altına alındı. Yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren Dağlı, aşırı kilosu nedeniyle hareket etmekte zorlanıyor ve yalnızca 5-6 kişinin yardımıyla evden çıkabiliyordu. Günlük ihtiyaçlarını ise okulunu bırakmak zorunda kalan oğlu Baran karşılıyordu.Dağlı'nın yaşadığı zorlukların gündeme gelmesinin ardından HG Hospital Hastanesi devreye girerek tedavi süreci için destek sözü verdi. Fatma Dağlı hastaneye yatırılarak gerekli tıbbi müdahaleler başlatıldı.

Öte yandan, eğitimine devam edebilmesi için okuldan ayrılmak zorunda kalan Baran'a ise Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler sahip çıktı. Baran'ın yeniden eğitim hayatına dönmesi için çeşitli yardımlar yapılacağı bildirildi.

Aile, uzatılan yardım elinden dolayı yetkililere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ederken, Dağlı'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "Hastamızın ciddi nefes darlığı ve karnındaki şişliği ile hastanemize geldi. HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Gürsoy hastaya el açtı ve hastanemize davet etti. Akciğerlerinde ciddi bir ödem olduğunu gördük. Aynı zamanda şeker, tansiyon hastalıkları gibi pek çok hastalıklar da mevcuttu. Bunların en önemli sebebi obezite olduğunu tespit ettik. Bazı tedavilere başladık geldiğinde 224 kilogramdı iki gün içinde ödemlerin gitmesi ile beraber 216 kilograma kadar indi. Solunum sıkıntısı azaldı tahlillerin de düzelmeler görüldü. Bundan sonra hastamıza biraz daha kilo verdirip obezite tedavisine uygun hale getireceğiz. Diğer bölümlerdeki hekimlerimizin desteği ile hastamızı takip edeceğiz. Aynı zamanda ilaçlarının temini de hastanemiz karşılayacak Toparlanması için zamana ihtiyaç var" dedi.

Fatma Dağlı ise, "Mükemmel bir hastane imiş. Halil Gürsoy'a teşekkür ederiz. Bize el açtı önce sağlığım önemli. Bu hastanenin temelini yapanı Allah incitmesin" ifadelerini kullandı.

Annesinin her zaman yanında olan Baran ise, "Annem inşallah sağlığına kavuşacak ben de okuluma devam edeceğiz bizi düşünenlere ve yardım edenlerin yüzünü kara çıkarmayacağız. HG Hospital hastanesine de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Hastane, Son Dakika

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