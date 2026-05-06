200 Sanığın Yargılandığı Duruşma Sona Eredi

06.05.2026 02:25
Aziz İhsan Aktaş ve 200 sanıklı davada gizli tanık 'Yaprak' dinlendi, duruşma ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 23. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, sesi ve görüntüsü değiştirilerek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan gizli tanık "Yaprak" dinlendi.

Gizli tanık "Yaprak", soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini, bildiklerinin bundan ibaret olduğunu söyledi.

İfadesinin firma çalışanlarıyla ilgili olduğunu kaydeden gizli tanık, ifadesini vermesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiğini dile getirdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, tanığa, gizli tanık beyanındaki ifadelerini duruşmada da tekrar etmesi gerektiğini belirterek, "Mahkeme huzurunda anlatman gerekiyor. 'Beyanlarımı tekrar ediyorum.' diyerek olsaydı 2 dakikada biterdi." dedi.

Tanığın ifadesini hatırlamadığını söylemesi üzerine başkan Gül, savcılık aşamasındaki ifadeyi okudu.

Bunun üzerine gizli tanık "Yaprak", "Duyduklarımı, belediyelerdeki işlemlerin tamamını ifademde zaten anlattım. Genel duyumlarım." dedi.

"Aziz İhsan Aktaş'la tanışıklığınız var mı?" sorusuna gizli tanık, "Tanışmıyorum, bildiklerimi, duyduklarımı söyledim." diye cevap verdi.

"Duyduklarımın hepsini savcı beye anlattım"

İfadesindeki rüşvet iddiasının söyleme dayalı olduğunu belirten gizli tanık, şunları kaydetti:

"İfadelerimi net bir şekilde yazılı olarak söyledim. Yaklaşık 1,5 yıl önce verdiğim ifade. İfadenin bir örneği elimde mevcut değil. Ne ifade vermişsem, aynı şekilde tekrar ediyorum. Savcılığa kendim giderek ifade verdim. Duyduklarımın hepsini savcı beye anlattım. Bunun öncesinde yazılı beyanda bulunmadım. Kesinlikle kimse beni yönlendirmedi. Bildiklerimi, duyduklarımı net bir şekilde anlattım. Yazıya döküldü, altına da imzamı attım."

Gizli tanık, ifadesi sırasında kendisine soru yönelten sanık avukatlarına, duyduklarını net bir şekilde anlattığı ve ifade vermesinin üstünden 1,5 yıl geçtiği yönünde cevap verdi.

Bu sırada söz alan Aziz İhsan Aktaş, tanığa "Hangi belediyeye rüşvet vermişim, net bir şekilde biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Gizli tanık "Yaprak", "Beşiktaş Belediyesi'nde olan olayları tüm Türkiye biliyor artık. Ali Rıza Bey, Ozan Bey, Emirhan Bey. Bunların vermiş olduğu ifadelerde bütün sistem net bir şekilde anlatılmıştır." cevabını verdi.

Gizli tanığın dinlenilmesinin ardından duruşmada daha önce savunması alınmayan tutuksuz sanık Mehmet Sağır'ın beyanları alındı.

Sağır, bir araç sattıklarını ve müşterinin kendisine para gönderdiğini belirterek, ayda 30-40 araba sattıklarını, böyle bir şeyin ilk kez başlarına geldiğini söyledi. Sağır, "Alıcıyı tanımıyorum, müşteri temsilcimiz ilgilendi. Ben sadece kendi ismimin altına imza attım. Suçlamaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme Başkanı Gül, ifadeleri alınmayan bazı tanık ve mağdurların devam eden günlerde duruşmaya gelmesi halinde dinleneceğini ancak yarın sabah itibarıyla sanıkların avukatlarının savunmalarının alınmasına başlanacağını söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Bu arada bugün duruşmada, 2'si gizli olmak üzere 5 kişi "tanık", bir kişi "mağdur" sıfatıyla dinlenirken, bir tutuksuz sanığın da savunması alınmış oldu.

Kaynak: AA

