2000\'deki Uşak Cezaevi İsyanı Şüphelisi Yakalandı

UŞAK, E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2000 yılında çıkan ve 4 gün süren, 6 kişinin ölümü, 23 kişinin ise yaralamasıyla sonuçlanan olayların sanıklarından Salim Muslu, İstanbul'da yakalandı. Salim Muslu'nun müebbet hapis cezası nedeniyle 2013 yılından bu yana 12 yıldır arandığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir hükümlü daha yakalandı. 2000 yılında Uşak Cezaevi'nde çıkan isyanın ardından yargılanan ve hakkındaki hapis cezası kesinleşen Salim Muslu takibe alındı. 2013 yılında cezasının kesinleşmesinin ardından 12 yıldır aranan Salim Muslu'nun izi Eyüp'te bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yapılan inceleme sonucu Salim Muslu hakkında, 'kasten öldürme', 'hükümlü veya tutuklunun ayaklanması', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kamu malına zarar verme' suçlarından hakkında müebbet hapis artı 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NE OLMUŞTU

Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki kanlı olaylar, 2000 yılının Ekim ayında yaşandı. Nuri ve Vedat Ergin kardeşler, cezaevinde 28 Ekim'de isyan başlattı. Olaylar sırasında cezaevi müdürü yardımcıları ve bazı gardiyanlar rehin tutuldu. 4 gün süren olaylar 6 kişinin ölümü 23 kişinin de yaralanmasıyla sona erdi. İsyana katılan mahkumlar başka cezaevlerine gönderilirken, cezaevinin yönetici kadrosu ve gardiyanlarda başka cezaevlerine tayin edildi. Yargılama sonucu 33 sanıktan 28'ine müebbet hapis cezası verildi.