2007'de Nazi selamı verdiği görüntüleri yayımlanan Samoa Başbakanı Schmidt özür diledi

Samoa Başbakanı La'auli Leuatea Schmidt, 19 yıl önce "Heil Hitler (Hitler'e selam)" ifadesini kullanarak Nazi selamı vermesi nedeniyle özür diledi.

Yerel gazete, 2007'de Samoa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olan Schmidt'in, Samoa'da aile buluşmasında elinde mikrofonla "Sağ elinizi kaldırın, Heil Hitler" dediği ve Nazi selamı yaptığı anların görüntülerini yayımladı.

Schmidt, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüntülerdeki söz ve hareketlerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Söz konusu ifadelerin ve hareketin "uygunsuz olduğunu ve incinmeye yol açabileceğini" ifade ederek özür dileyen Schmidt, her türlü "siyasi aşırılığı" reddettiğini belirtti.

Yaklaşık 220 bin nüfuslu Samoa'nın Başbakanı Schmidt, İsrail'e güçlü desteğiyle de biliniyor.

Schmidt, Eylül 2025'te göreve başlarken dini törende Yahudilerin kullandığı dua şalını takmıştı.