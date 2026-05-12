2014 ALS Sınavında FETÖ Operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2014 ALS soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.