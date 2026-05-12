2014 ALS Sınavında FETÖ Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2014 ALS Sınavında FETÖ Operasyonu

12.05.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 2014 ALS soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2014 ALS soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2014 ALS Sınavında FETÖ Operasyonu - Son Dakika

Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:53:47. #7.13#
SON DAKİKA: 2014 ALS Sınavında FETÖ Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.