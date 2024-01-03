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2022 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması Açıklandı - Son Dakika
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2022 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması Açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2022 vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 38'i isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listede ise 24 banka yer aldı. Kurumlar vergisi beyannameleriyle 2 trilyon 891 milyar 409 milyon 455 bin 391 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

2022 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması Açıklandı
03.01.2024 - 12:02,
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Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2022 vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 38'i isminin açıklanmasını istemezken, listede 24 banka yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2022 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2022 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleriyle 2 trilyon 891 milyar 409 milyon 455 bin 391 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 2 milyon 762 bin 754 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 564 bin 67 lira kurumlar vergisinin tahakkuk ettirildiği belirlendi.

Kurumlar vergisinde 2022'de bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 146,91, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 140,13 artış oldu.

Listeye göre, kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk, 3'üncü ve 5'inci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Listenin, 4. sırasında Yapı ve Kredi Bankası, 6'ncı sırasında Akbank Türk, 7'nci sırasında Türkiye İş Bankası, 8'inci sırasında Türkiye Halk Bankası, 9'uncu sırasında QNB Finansbank ve 10'uncu sırasında ise Denizbank dikkat çekti.

Listede ismi açıklananlardan 24'ü banka ve finans kuruluşlarından oluştu.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 38'i ise isminin açıklanmasını istemedi.

Öte yandan, GİB, 2021 ve 2020 yılının kurumlar vergisi rekortmenlerini de açıkladı. Buna göre, 2021 ve 2020 yıllarında listenin ilk sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

Kurum AdıTürk Lirası
1--
2Türkiye Garanti Bankası AŞ21.419.640.283
3--
4Yapı ve Kredi Bankası AŞ19.807.324.955
5--
6Akbank Türk AŞ18.863.297.741
7Türkiye İş Bankası AŞ16.887.781.360
8Türkiye Halk Bankası AŞ15.839.631.397
9QNB Finansbank AŞ7.923.980.086
10Denizbank AŞ5.579.630.854
(Bitti)

Kaynak: AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması Açıklandı - Son Dakika


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