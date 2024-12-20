2023 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Kabul Edildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşüldü. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi ve teklif, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

Genel Kurul'da, saat 14.00'te 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerine görüşmeler gerçekleştirelecek ve bütçe görüşmeleri sona erecek.