2023\'te ISBN Tahsis Edilen Kitap Başlığı Sayısı 99 Bin 25\'e Yükseldi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2023'te Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) tahsis edilen kitap başlığı sayısının 99 bin 25'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 2022'de 83 bin 653 olarak kayıtlara geçerken; bu sayı 2023'te 99 bin 25 oldu. Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da artış yaşandı. Vatandaşların dijital formatlardaki yayınlara erişimi için hizmete sunulan 'e-kitabım' ile 'kitap+' gibi mobil uygulamaların hayata geçirilmeye başladığı 2020 yılında 9 bin 936 olan e-kitap başlığı sayısı 2023'te yüzde 176 artışla 27 bin 427 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dijital formatlardaki kitaplara vatandaşların ücretsiz erişimini sağladığı mobil e-yayın uygulamaları ile yayıncılardan kitap satın alımı ve kiralaması yapılarak yayıncılık sektörüne önemli bir maddi destek sağlanıyor.