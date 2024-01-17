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2023'ün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları açıklandı - Son Dakika
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2023'ün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılında Türkiye genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık 49,5 derece, en düşük sıcaklık ise -36,8 derece olarak belirlendi. Ayrıca, en yüksek yağış miktarı, en kalın kar tabakası ve en hızlı rüzgar da açıklandı.

2023\'ün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları açıklandı
17.01.2024 - 17:36,
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2023'ün en yüksek sıcaklığı 49,5 en düşük sıcaklığı ise eksi 36,8 oldu

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılının en yüksek sıcaklığının 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü belirtirken, en düşük sıcaklığın ise-36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline yayılmış toplam 2 bin 57 gözlem istasyonundan alınan verileri değerlendirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında gerçekleşen meteorolojik parametrelerin 'en'lerini belirlediklerini ifade ederek, "2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" dedi.

Bakan Özhaseki, paylaştığı video ile en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği illeri de belirtti. Buna göre, 14 Ağustos'ta 47,6 derece ile Kilis il merkezi en yüksek sıcaklığı yaşadı. Erzurum ise -31,3 derece ile 14 Şubat'ta en soğuk il merkezi oldu.

29 Kasım 2023'te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül'de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda 17 Şubat'ta kar kalınlığı 224 santimetre olarak ölçüldü. İl merkezleri içinde ise Bitlis, 7 Şubat'ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı.

2023 yılının en hızlı rüzgarı 26 Kasım'da, saatteki hızı 174,2 kilometre ile Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta'da 26 Kasım'da kaydedildi.

2023 yılının deniz suyu sıcaklıkları da ölçüldü. Buna göre, en yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 16 Ocak'ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

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