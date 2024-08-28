2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne Öğrenci Alımı Duyurusu

Güncel

(ANKARA) - 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı duyurusu Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı duyurusu Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Türk Vatandaşı olmak, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden mezun olmak, 2023 ve 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 75 taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak koşullarına uyanlar başvuru yapablecek