2024-2025 Öğretim Yılı İçin ÖZYES Başvuruları Başladı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak. ÖZYES'in başvuruları 31 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar 490 TL sınav ücreti ödeyecek.

2024-YKS'ye giren ve hesaplanmış TYT puanı olan adaylardan 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen tüm adayların 2024-ÖZYES sınavına başvurmaları ve sınava girmeleri zorunlu olacak. Yabancı uyruklu adaylar sınava başvurabilecekler ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, kılavuzda belirtilen yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmeyecekler.

Başvuru süreci nasıl olacak?

Adaylar sınava başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir" açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden saklanması gerekecek.

Milli sporcuların bilgilerini kontrol etmesi gerekecek

Sınava başvuran milli sporcu olan adaylar bilgilerini e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekecek. E-Devlet Spor Bilgi Sisteminde milli sporcu olduğu bilgisi yer almayan veya hatalı olan adaylar bu bilgilerinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden düzeltilmesini sağlayabilecek. Milli sporculuk bilgisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminden 13 Ağustos 2024 tarihinde elektronik ortamda alınarak, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacak. Adayların bu bilgilerini hem e-Devlet Spor Bilgi Sisteminden hem de ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında kontrol etmeleri ve 27 Ağustos 2024 tarihi saat 15.00'e kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekecek. Bu süre tamamlandıktan sonra düzeltme, değişiklik yapılamayacak. ÖSYM'ye gönderilen belgeler işleme alınmayacak. Milli sporcu bilgisi ÖSYM sistemine aktarılmayan adaylar milli sporcu kontenjanlarından yararlanamayacak.

Engelli adayların sağlık kurulu raporlarını yanlarında bulundurması zorunlu

Başvuruda engelli olduğunu belirten adayların, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunu sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Başvuruda ayrıca engelli olduğunu belirten adayların Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmaları ve sınav görevlilerine sağlık raporlarını teslim etmeleri gerekecek. Belgeler, sınav görevlilerince kontrol edilecek, sınav görevlilerince belgeleri başvuru şartlarına uygun bulunan engelli adaylar, kendileri için hazırlanan 2024-ÖZYES Fiziki Yeterlilik Testine (FYT) katılacak. Başvuruda engelli olduğunu belirten adaylardan sınav günü sağlık kurulu raporunu yanında bulundurmayanlar veya sınav görevlilerince, raporları başvuru şartlarına uygun bulunmayanlar sınava engelli aday olarak alınmayacak.

Tercih işlemleri nasıl yapılacak?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak.

23 noktada sınav merkezi olacak

Sınava girmek isteyen adaylar en fazla 2 aday merkezi seçebilecek. Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak. 2024-ÖZYES'te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacak. Adaylar tercih ettikleri merkezde sınava girebilecek. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Aynı şekilde engelli adaylara da FYT uygulanacak.