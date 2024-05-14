2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Başvuruları Başladı

2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Başvuruları Başladı

2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinden gazetecilerin başvurabileceği bir ödüldür. Ödül, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, tanıtma ve teşvik etmenin yanı sıra kaliteli gazeteciliğin görünürlüğünü artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bölgesel başarı ödülü de düzenlenmektedir. Başvurular için son tarih 13 Haziran Perşembe'dir.

14.05.2024 19:13
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(ANKARA) - 2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü başvuruları başladı. Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinden gazetecilerin başvurabileceği ödül her yıl, "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi II" projesi kapsamında, araştırmacı gazetecilerin, "olağanüstü başarılarını tanıma, tanıtma ve teşvik etmenin yanı sıra kaliteli gazeteciliğin görünürlüğünü artırmayı" hedefliyor.

2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nün yanı sıra söz konusu bölgeyi kapsayan en iyi araştırmacı gazetecilik haberleri için AB, bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiği "bölgesel başarı ödülü" de düzenliyor.

Türkiye'nin yanı sıra projenin diğer paydaşları Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da da düzenlenmekte olan ödül, bir önceki yılın en önemli araştırmacı gazetecilik haberlerine veriliyor. Ulusal ödül ve bölgesel ödül için 10 biner avroluk ödül fonu bulunuyor. Hem ulusal hem de bölgesel ödül kategorilerinde, birinciye 5 bin avro, ikinciye 3 bin avro, üçüncüye 2 bin avro verilecek. Katılımcılar, "yalnızca ulusal yarışma", "yalnızca bölgesel yarışma" veya "her iki kategori" için başvuru yapılabilecek. Her aday, en fazla 3 haber ile başvuruda bulunabilecek.

Bu yıl, ulusal juri üyeleri, ulusal yarışmaya katılanlar arasında bölgesel etki taşıdığına inandıkları haberleri, bölgesel ödül için başvuru yapılmamış olsa bile, inisiyatif kullanarak bu kategoride aday gösterebilecek. Her iki ödül için de son başvuru 13 Haziran Perşembe.

Başvuru formu ve detaylarına https://gc-tr.org/ adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Balkanlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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