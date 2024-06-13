2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Tianjin'de Düzenlenecek - Son Dakika
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2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Tianjin'de Düzenlenecek

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek olan 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı, ülke çapında ve dünya çapındaki yapay zeka kaynaklarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar, Tianjin Belediyesi ve Chongqing Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve akademik inovasyon, sergiler, yarışmalar ve yatırım teşvikleri için küresel bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikte yapay zeka, akıllı bağlantılı araçlar, akıllı üretim ve robotik alanlarına odaklanacak olan 10 temalı sergi alanı bulunacak. Hem Tianjin hem de Chongqing, yapay zeka endüstrilerini geliştirme çabalarını hızlandırmıştır ve gelecekte Dünya Yapay Zeka Fuarına dönüşümlü olarak ev sahipliği yapacaklardır.

13.06.2024 12:08
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TİANJİN, 13 Haziran (Xinhua) -- 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı, 20-23 Haziran tarihleri arasında Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek. Fuar, hem ülke çapında hem de dünya çapındaki yapay zekaya dair kaynakları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında verilen bilgiye göre, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi ve güneybatısındaki Chongqing Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan fuar, daha önce Tianjin'de düzenlenen Dünya Yapay Zeka Kongresi ile Chongqing'de düzenlenen Akıllı Çin Fuarı'nı ortak etkinlikte buluşturacak.

Yapay Zeka etkinliğinde, akıllı teknoloji alanında akademik inovasyon, sergiler, yarışmalar ve yatırım teşvikleri için küresel bir platform oluşturulması hedefleniyor. Etkinlik, önde gelen işletmeleri, tanınmış araştırma kurumlarını ve en iyi üniversiteleri bir araya getirecek.

100.000 metrekarelik sergi alanıyla; yapay zeka, akıllı bağlantılı araçlar, akıllı üretim ve robotik alanlarını kapsayan 10 temalı sergi alanını içerecek olan etkinliğe çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş katılarak robotik ve akıllı sürüş yarışmalarında mücadele edecekler.

Hem Tianjin hem de Chongqing, son yıllarda Yapay Zeka endüstrilerini geliştirme çabalarını hızlandırdı. Yetkililere göre, Tianjin'in 2023 yılındaki yapay zeka endüstrisinin geliri 300 milyar yuanı (yaklaşık 41,4 milyar ABD doları) aşarken, Chongqing'de ise akıllı bağlantılı araçlar ve yeni enerji araçlarıyla ilgili endüstriler hızla büyüyerek trilyon yuanlık kümeler oluşturmaya başladı.

İki belediye gelecekte Dünya Yapay Zeka Fuarına dönüşümlü olarak ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Tianjin'de Düzenlenecek - Son Dakika

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