2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Tianjin'de düzenlenecek

Güncel

TİANJİN, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı, hem ülke hem de dünya çapında yapay zeka ile ilgili kaynakları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

100.000 metrekarelik bir sergi alanına yayılan etkinlikte yapay zeka, akıllı bağlantılı araçlar, akıllı imalat ve robotik alanlarını kapsayan 10 adet temalı sergi alanı bulunacak.

Etkinliğe katılacak olan çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş, robotik ve akıllı sürüş alanlarındaki yarışmalarda mücadele edecek.