2024-EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2024-EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yapılan yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.

19.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.

Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA

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