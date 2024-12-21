2024 Elektronik Sektörü Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2024 Elektronik Sektörü Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Elektronik Sektörü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen ödül töreninde elektronik sektörüne katkıda bulunan isimler onurlandırıldı.

21.12.2024 16:18
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Elektronik Sanayii Meslek Komitesi'nin 2024 Yılı Elektronik Sektörü Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreni, ASO Elektronik Sanayii Meslek Komitesi tarafından elektronik sanayinin gelişimine katkıda bulunan sektör paydaşlarını onore etmek üzere OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucu Girişimci Ödülü OSTİM Teknopark firması WHILONE Teknoloji Kurucusu İsmail Muhammed Yıldız'a, Üstün Hizmet Ödülü OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Elsis Elektronik Kurucusu Behçet Tonak'a, Yılın İş İnsanı Ödülü Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi TUALCOM Kurucusu Tunahan Kırılmaz'a verildi. Yıldız, Tonak ve Kırılmaz, sektöre girişleri itibarıyla 3 farklı kuşağı temsil ediyor.

ASO Elektronik Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, törende yaptığı konuşmada, bu etkinlikle tüm sektör paydaşlarını bir araya getirip var olan iş birlikteliklerinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Elektronik sektörünün ürettiği ürünlerin diğer sektörlerde kilit rol üstlendiğini vurgulayan Güzel, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyümelerini sürdürmeleri, rekabet edebilmeleri, yeni istihdam yaratabilmeleri için elektronik sektörünün öneminin artarak devam edeceğini belirtti.

Güzel, Türkiye elektronik sanayisinin de dünya üretim merkezleri yeniden yapılanırken bir üretim üssü ve AR-GE merkezi haline gelerek alanında dünyada söz sahibi olmayı vizyonuna koyduğunu kaydetti.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 13 OSB, 13 teknopark bulunan Ankara'nın sanayileşme, sanayi altyapısı, entellektüel sermaye anlamında Türkiye'nin önemli bir şehri olduğunu dile getirdi.

ASELSAN'dan yerli firmalara 2 milyar dolar sipariş

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, 2017-2018 yılında bir millileştirme çalışması başlattıklarını ve bugün yüzde 75-80'lere ulaşıldığını söyledi.

Geriye zor ve çoğunluğunu elektronik birimlerin oluşturduğu bir kısım kaldığına dikkati çeken Aslan, bunları da yerli sanayiyle tamamlayıp tam bağımsız savunma sanayisine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aslan, 2024 yılında yerli firmalara verdikleri siparişlerin ekonomik büyüklüğünün 2 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

"Reel ekonominin en önemli bileşenlerinden"

ASO Başkanı Seyit Ardıç da elektronik sektörünün sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin de anahtarı konumuna geldiğini söyledi.

Elektronik sektöründe iş hacminin artan bir hızla büyümeye devam ettiğini dile getiren Ardıç, sektörün rekabetçi niteliği, dinamizmi, uzmanlaşmış insan kaynağı ve derinleşen yapısıyla, reel ekonominin en önemli bileşenlerinden biri durumuna geldiğini belirtti.

Ardıç, 2024 Ocak-Kasım döneminde elektrik-elektronik sektörünün toplam ihracatının 15,5 milyar dolar olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunun 3,25 milyar dolarını yani yüzden 20'den fazlasını elektronik sektörü gerçekleştirdi. Ankara'da elektronik sektörünün ihracat değeri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı. Başkentimizde 2023 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan beş sektörden birisidir. Son dönemde sektörde üretimin teknoloji yoğunluğu artış göstermiş, ülkemiz için umut verici gelişmeler kaydedilmiştir. Bunlar sizlerin başarısıdır, sektörü ve tüm paydaşlarını yürekten kutluyorum."

Ardıç, Ankara'nın elektronik sanayinde büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Sektörde faaliyet gösteren Odamız üyesi 350 firmamız bulunuyor. Bu potansiyelimizin farkına vararak, dünyadaki ve ülkemizdeki olguları ve verileri iyi analiz ederek yol aldığımızda, bu sektörde öncü bir kent olacağımıza hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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