2024 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

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CAKARTA, 18 Temmuz (Xinhua) -- 2024 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (GIIAS) başladı. Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde düzenlenen fuarın medya ön izlemesinde ziyaretçiler son teknolojiyle donatılmış araçları inceledi.

18-28 Temmuz tarihleri arasında kapılarını halka açacak olan GIIAS 2024, çok çeşitli otomotiv yeniliklerini ve tasarımlarını sergilemeye hazırlanıyor.