2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı - Son Dakika
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2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, soru kitapçığına ÖSYM'nin internet sitesinden 10 gün süreyle erişebilecek.

04.08.2024 21:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ÖABT adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Kaynak: AA

Ösym, ÖABT, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı - Son Dakika
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