2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Başvuruları Başladı

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Başvuruları Başladı

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular bugün başladı. Adaylar, 30 Temmuz'a kadar başvurabilecek. Sınav tarihi ise 15 Eylül 2024 olarak belirlendi. Başvurular elektronik ortamda veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilir.

18.07.2024 11:13
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(ANKARA) - 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu için başvurular bugün başladı. Adaylar, 30 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2024-KPSS DHBT için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatli incelemeleri istendi.

Kaynak: ANKA

Eylül, Ösym, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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