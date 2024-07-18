2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Başvuruları Başladı

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(ANKARA) - 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu için başvurular bugün başladı. Adaylar, 30 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2024-KPSS DHBT için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatli incelemeleri istendi.