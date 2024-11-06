2024 Londra Dünya Seyahat Pazarı Başladı

LONDRA, 6 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki 2024 Londra Dünya Seyahat Pazarı'nda (WTM) Çin pavilyonunu ziyaret eden insanlar, 5 Kasım 2024.
2024 Londra Dünya Seyahat Pazarı, Salı günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda Çin pavilyonu zengin turizm kaynakları ve kültürel çekiciliğiyle dikkat çekti. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
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