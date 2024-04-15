ÇEKİM TARİHİ: 13 Nisan 2024
Floriana'da düzenlenen havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler
2024 Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nin öncesinde Cumartesi gecesi Floriana'da özel bir etkinlik düzenlendi.
20-30 Nisan tarihleri arasında Valetta, Marsaxlokk, Nadur ve Mellieha gibi diğer yerlerde de Malta semaları havai fişeklerle aydınlanacak. Festivalin büyük finali ise ayın son günü Valetta'daki Büyük Liman'da gerçekleşecek.
Malta'yı turistler için daha cazip hale getirmenin bir yolu olarak Malta Turizm Kurumu tarafından düzenlenen festival, eski bir Malta geleneğinin korunmasına da katkıda bulunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Floriana'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › 2024 Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Floriana'da Başladı - Son Dakika
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