2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilir.

21.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:18
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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