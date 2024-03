2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları Açıklandı

Down Sendromlu Çocuklar Bingöl'de Bir Gün Boyunca Polis Oldu

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Down sendromlu bireyler, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında sembolik olarak bir günlüğüne polis oldu. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çocuklara üniforma giydirerek, trafik denetimleri ve kimlik kontrolü gibi uygulamalara katılmalarını sağladı. Bu etkinlikle Down sendromlu çocukların hayallerine destek verilerek toplumda farkındalık oluşturuldu.