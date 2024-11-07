2024 Paris Fotoğraf Fuarı Başladı

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PARİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Grand Palais'te 2024 Paris Fotoğraf Fuarı'nın medya ön gösterimini ziyaret eden insanlar, 6 Kasım 2024.

İlki 1997 düzenlenen Paris Fotoğraf Fuarı, o zamandan bu yana Paris kültür gündeminin önemli etkinliklerinden biri haline geldi. Çağdaş ve modern fotoğrafçılığın tanınmış uluslararası galerileri ve yayınevlerini her yıl bu etkinlikte bir araya geliyor. 2024 Paris Fotoğraf Fuarı, Perşembe günü halka açıldı. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)