2024 Paris Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni ile Sona Erdi

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(ANKARA) - Fransa'nın 100 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni, Saint-Denis'deki Stade de France'da gerçekleştirildi. 26 Temmuz'da başlayan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları, dünyaca ünlü müzisyenlerin sahne aldığı büyük bir organizasyonla sona erdi. ABD ve Çin, olimpiyatlarda en fazla altın madalya kazanan iki ülke oldu. Türkiye 40 yıl aradan sonra ilk defa altın madalya alamadı.

2024 Paris Yaz Olimpiyatları, düzenlenen kapanış töreniyle son buldu. Olimpiyatlarda ABD 126 madalya ile birinci oldu. ABD'yi 91 madalya ile Çin takip etti. Ev sahibi Fransa ise 64 madalya ile beşinci sırada yer aldı.

206 ülkeden 10 binden fazla sporcunun katıldığı ve 16 gün süren 2024 Paris Olimpiyatları'nda, ABD 40 altın, toplamda ise 126 madalya ile birinci, Çin 40 altın ve toplamda 91 madalya ile ikinci oldu. 20 altın, toplamda 45 madalya alan Japonya üçüncü sırayı aldı. Ev sahibi Fransa ise 16 altın ve toplamda 64 madalya ile beşinci sırada kaldı.

Türkiye, 40 yıl sonra ilk defa altın madalya alamadı

Türkiye ise 101 sporcu ile katıldığı olimpiyatlardan, 40 yıl aradan sonra ilk defa altın madalya alamadan ayrıldı. Türkiye, 5 bronz ve 3 gümüş olmak üzere toplam 8 madalya ile olimpiyatları 64. sırada tamamladı.

Açılış töreni tartışmaları

Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, ilk kez bir stadyum dışında Sen Nehri'nde yapıldı. Kafileler tekneler eşliğinde Sen Nehri'ni geçerken tanıtıldı. Louvre Müzesi, Bastille Hapishanesi gibi tarihi mekanlarda gösteri şovlarının yapıldığı açılış töreni tartışmalara da neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu parodisini LGBT sapkınlığı olarak değerlendirdi ve eleştirdi. Erdoğan, "13 yaşındaki torunum, dede gitme dedi. Niye dedim? Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Gitmedim. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım" ifadelerini kullandı.

Bir "LGBT tartışması" da Cezayirli boksör Khelif üzerinden yapıldı

Uluslararası Boks Birliği'nin 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Imane Khelif'le ilgili tartışmalar gündeme geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams, "Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak kaydedildi, hayatını kadın olarak yaşadı, kadın olarak boks yaptı ve kadın pasaportuna sahip. Bu bir transseksüel vakası değil" dedi. Cezayirli boksör Imane Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

Sen Nehri'nin kirliliği

Paris Olimpiyatları'nda en çok tartışılan konulardan biri de 100 yıldır yüzmenin yasak olduğu Sen Nehri'nde yüzme yarışlarının yapılması oldu. Yarışlara katılan yüzücüler suyun kirliliğinden şikayet etti. Belçika Olimpiyat Komitesi, Claire Michel'e triatlon yarışında E.Coli bakterisi bulaşması nedeniyle yarışlardan çekildi. Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca da da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştiği bildirilmişti. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli de nehrin kirliliğine ilişkin "Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu" dedi.