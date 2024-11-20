2024'te 9 Bin 640 Şantiye Denetlendi, 14 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2024 yılında 9 bin 640 şantiye denetlenirken, kurallara uymayan 1196 firmaya 14 milyon TL idari yaptırım uygulandı, 527 firma 1 yıl süreyle yeni iş almaktan menedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında, bakanlık ekiplerince 2024 yılı içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma 1 yıl süreyle yeni iş almaktan menedildi. 1196 firmaya da toplam 14 milyon TL yaptırım uygulandı" denildi.