2024\'te Özel Eğitim Okullarına ve Rehabilitasyon Merkezlerine Verilecek Destek Eğitim Tutarları Belirlendi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, 2024 senesinde katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için aylık 1314 TL olarak belirlendi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Buna göre, 2024'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi. Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak" denildi.