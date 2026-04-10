Türkiye'de E-Ticaret Hacmi 3 Trilyon Lirayı Aştı

10.04.2026 15:25
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'deki e-ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla yüzde 61,7 artarak 3 trilyon lirayı geçtiğini açıkladı. Ayrıca, e-ticaret pazarındaki büyümenin dijitalleşme ve yeni hukuki gereksinimler doğurduğunu vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, '2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon lirayı aştı. 2019 yılından bu yana bakıldığında e-ticaret hacminin 21 kat geliştiğini görüyoruz.' dedi. Gürcan, Şanlıurfa'da düzenlenen bir eğitim programına katılarak, e-ticaret alanındaki hızlı büyümenin dijitalleşme ve yeni hukuki ihtiyaçları beraberinde getirdiğini belirtti. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2022'den itibaren yapılan değişikliklerle sektörün gereksinimlerine uygun hale getirildiğini ifade etti.

Gürcan, pazar yerleri arasında adil rekabet ortamının sağlandığını ve çok oyunculu bir piyasa yapısının oluşturulduğunu vurguladı. 2024 yılında perakende e-ticaret hacminin yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL'ye ulaştığını, dolar bazında ise yüzde 15 artışla 90 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. Genel e-ticaret işlem sayısının 5 milyar 910 milyon adet, perakende e-ticaret işlem sayısının ise 1 milyar 850 milyon adet olduğunu belirterek, bu artışın vatandaşların dijital güveninin arttığını gösterdiğini söyledi.

E-ticaret pazar yerlerinin tüm dünyada geliştiğini, Türkiye'nin dört bir köşesindeki satıcıların bu platformlar aracılığıyla mikro ihracat yapabildiğini aktaran Gürcan, özellikle kadınlar ve gençlerin bu alana katılımını teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. E-ticaret işletme sayısının 2024'te 600 bini aştığını, işletmelerin büyük çoğunluğunun şahıs statüsünde olduğunu bildirdi. Şanlıurfa'nın e-ticaret uyum endeksinde 46. sırada yer aldığını, kentte satış hacminin 8,69 milyar lira, alış hacminin ise 17,81 milyar lira olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak e-ticareti Türkiye'nin tamamına yayılan sürdürülebilir bir kalkınma aracına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gürcan, elektronik ticaret alanında düzenleyici, yönlendirici ve geliştirici bir rol üstlendiklerini söyledi. Etkinliğe Vali Hasan Şıldak, milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı.

