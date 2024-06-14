2024 Turizm Sezonunda Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaret Saatleri Güncellendi - Son Dakika
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2024 Turizm Sezonunda Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaret Saatleri Güncellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri düzenlendi. Yıl boyunca turizm sezonunda bazı müze ve ören yerleri ziyaretçilerini daha geç saatlere kadar ağırlayacak. Yeni düzenleme ile müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri genişletilerek, ziyaretçilere daha fazla hizmet sunulması amaçlanıyor. Vatandaşlar ve turistler, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını daha uzun saatler boyunca keşfetme fırsatına sahip olacak.

14.06.2024 16:13
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde yapılan düzenlemeyle yıl boyunca turizm sezonunda bazı müze ve ören yerleri ziyaretçilerini daha geç saatlere kadar ağırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri, 2024 yılı turizm sezonu kapsamında yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, Efes Ören Yeri yıl boyunca saat 00.00'a, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis Ören yerleri ise saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi saat 22.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Perge, Phaselis, Olympos, Sagalassos, Laodikeia, Knidos, Zelve-Paşabağları ören yerleri ile Antalya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kız Kulesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi ve Samsun Müzesi'nin ziyaret saatleri 21.00'e kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra birçok müze ve ören yerinin ziyaret saatleri de 19.00 ve 20.00'e kadar uzatıldı.

Güncellenmiş ziyaret saatleri yarın itibarıyla geçerli olacak.

Bayrama yönelik de düzenleme yapıldı

Normal şartlarda bayramın birinci günü öğlene kadar kapalı olan müze ve ören yerleri, Kurban Bayramı'nın birinci günü de ziyarete açık olacak.

Ayrıca, bayramın ikinci günü olan pazartesi günü de tüm müze ve ören yerleri ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu düzenleme ile müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri genişletilerek, ziyaretçilere daha fazla hizmet sunulması amaçlanıyor.

Ziyaretçilere daha uzun saatler boyunca keşfetme fırsatı

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müze ve ören yerlerinin yeni ziyaret saatleri, kültürel ve tarihi mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Bu kapsamda, vatandaşlar ve turistler, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını daha uzun saatler boyunca keşfetme fırsatına sahip olacak.

Yeni uygulamanın detaylarına ve ziyaret saatlerine ilişkin bilgilere "https://basin.ktb.gov.tr/TR-373923/2024-turizm-sezonunda-muze-ve-orenyerlerinin-ziyaret-saatleri-guncellendi.html" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Turizm Sezonunda Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaret Saatleri Güncellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Turizm Sezonunda Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaret Saatleri Güncellendi - Son Dakika
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