2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

14.06.2024 14:51
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18 Mayıs'ta düzenlenen 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA

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