Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 17 Mart'ta yapılacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024- STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2024 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
Malatya'da yapılan 6 binin üzerindeki kalıcı deprem konutunun kura ile sahiplerini bulmasına rağmen, halen 200 civarında depremzedenin evlerini teslim almadığı belirtildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu duruma şaşırdığını ifade etti ve gerekli önlemlerin alındığını ancak teslimlerin hala yapılmadığını söyledi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, Türk Halk Müziği Sanatçısı Tenekeci Mahmut Güzelgöz, vefatının 36. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda rahmetle anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Güzelgöz'ün müzik kültürüne katkılarını vurgulayarak, değerlerimizin unutulmaması gerektiğini belirtti. Anma programına Güzelgöz'ün ailesi, konservatuar sanatçıları ve sevenleri katıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, öğrencilerle sohbet edildi ve okul idarecileri tebrik edildi. Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, bu tür etkinliklerin her ay düzenlendiğini belirtti.
Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Göker'i evinde ziyaret ettikten sonra konutunda ağırladı. Vali Çiftçi, Göker'i eşiyle birlikte ziyaret ederek gülümseten diyaloglar yaşadı. Yaşlı kadını konutunda ağırlama teklif eden Vali Çiftçi, Göker'i evine geri bıraktı. Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiftçi, hoş sohbetinemenin dualarından nasiplendiklerini belirtti.
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