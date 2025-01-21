2024\'ün Yılın Kareleri Oylaması Başladı

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AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yeşilkaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafını beğenen Yeşilkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat"ta Mustafa Kılıç'ın "Hüzme", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerini seçti.

Foto muhabirliğinin gelişimi açısından AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının çok önemli olduğunu söyleyen Yeşilkaya, "AA, mesleki açıdan çok önemli görevi yerine getiriyor. Bu karelerin hem meslek içindeki insanlara hem de uluslararası otoritelere seçtirilmesi, AA'nın yıllardır bu geleneği sürdürmesi çok önemli. Bu, iki şeyi beraberinde getiriyor. Birincisi, ajanstaki foto muhabiri arkadaşlarımızın kendi çıtalarını daha yukarıya çıkarması. İkincisi, Türkiye'nin ve dünyanın bir nevi hafızası olması açısından çok önemli. AA'nın bu oylamasını çok önemsiyorum, beğenerek takip ediyorum." ifadelerini kullandı.