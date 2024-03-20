2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı - Son Dakika
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2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı

2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı, medya mensuplarına ön gösterim için kapılarını açtı. Fuar, otomobil tutkunlarına son teknoloji araçları ve yenilikleri sunmayı hedefliyor.

20.03.2024 17:51
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VANCOUVER, 20 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı ön gösterim için medya mensuplarına kapılarını açtı.

Kaynak: Xinhua

Vancouver, Kanada, Etkinlikler, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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