Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların tercihleri 17-21 Nisan'da alındı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.???????
Son Dakika › Güncel › 2024-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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