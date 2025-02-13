2024 Yılında 197 Bin 940 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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2024 Yılında 197 Bin 940 Aranan Şüpheli Yakalandı

2024 Yılında 197 Bin 940 Aranan Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı içinde yakalama kararı olan 197 bin 940 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı. Bakan, adaletten kaçmaya çalışanların asla sokaklarda dolaşmalarına izin verilmeyeceğini vurguladı.

13.02.2025 09:24  Güncelleme: 09:26
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında hakkında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüphelinin güvenlik güçlerinden kaçamadığını belirterek, "2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 1249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı. Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta da 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E.'nin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı. Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT ekiplerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112'ye bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılında 197 Bin 940 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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