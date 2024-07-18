2024 Yılında Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak - Son Dakika
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2024 Yılında Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak

2024 Yılında Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak

Uluslararası Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılında Türkiye'nin fındık rekoltesinin yüzde 14 artışla 738 bin 931 tona ulaşacağını öngördüklerini açıkladı. Bölük, bu tahminin Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nün metodolojisi ve çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar sonucunda yapıldığını belirtti.

18.07.2024 12:38
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ULUSAL Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, "2023 yılında 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024 yılında yüzde 14 artış ile 738 bin 931 ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi.

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılı fındık rekoltesine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bölük, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Fındık Konseyi'ne 2024 yılı tahmini fındık rekoltesinin açıklanması görevi verildiğini belirtti. Bakanlığın verdiği bu görevi yürütmelerini konsey adına olumlu bulduklarını aktaran Bölük, "Rekolte tahmin çalışmaları; Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün belirlediği metodoloji doğrultusunda, geçmişten bu yana belirlenmiş fındık bahçelerinde gerçekleştirilen çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda gerçekleştirilmiştir. Fındık Rekolte Tahmin Komisyonlarında yer alan kurum ve kuruluşlara ait tüm üyeler, tespit çalışmalarının sonuçlarını imzalamak suretiyle mutabakatla 2024 yılı fındık rekoltesini belirlemiş bulunmaktadır" diye konuştu.

Bölük, 2024 rekoltesiyle ilgili de "Ülkemizin en önemli ihraç ürünü olan fındıkta Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda; 2023 yılında 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024 yılında yüzde 14 artış ile 738 bin 931 ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Üreticilerimize, ülkemize, sektöre bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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