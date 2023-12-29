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2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu'na Aykırı Davrananlara Yüzde 58,46 Oranında Artırılmış İdari Para Cezaları Uygulanacak - Son Dakika
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2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu'na Aykırı Davrananlara Yüzde 58,46 Oranında Artırılmış İdari Para Cezaları Uygulanacak

Türk Sivil Havacılık Kanunu'na aykırı davranan vatandaşlara 2024 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 58,46 oranında artırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğe göre, bu cezalar 8 bin 328 TL ile 167 bin 487 TL arasında değişen tutarlarda olacak. Tebliğde ayrıca, havacılık işletmelerine izin alınmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi gibi durumlarda 91 bin 139 lira ceza verileceği belirtildi. Pilotlara uçuş emniyetini riske edenler için 91 bin 139 lira, izinsiz lazer ya da havai fişek gösterisi yapanlara ve uçak içinden duman çıkaranlara ise 13 bin 665 lira idari para cezası uygulanacak.

2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu\'na Aykırı Davrananlara Yüzde 58,46 Oranında Artırılmış İdari Para Cezaları Uygulanacak
29.12.2023 - 22:42,
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RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davranan vatandaşlara 2024 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'nin 2. Mükerrer sayısında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" yayımlandı. Buna göre, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı hatırlatılan tebliğde, bu oranın da yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Tebliğe göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2024 yılında 8 bin 328 TL ile 167 bin 487 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacak. "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğde, izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 91 bin 139 lira ceza verileceği duyuruldu. Ayrıca yine yayımlanan tebliğde, uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 91 bin 139 lira, izinsiz lazer ya da havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinden duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 13 bin 665 lira idari para cezası uygulanacak. Resmi Gazete'de belirtilen cezaların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 2024 Yılında Sivil Havacılık Kanunu'na Aykırı Davrananlara Yüzde 58,46 Oranında Artırılmış İdari Para Cezaları Uygulanacak - Son Dakika
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