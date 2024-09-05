2024 YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Başlıyor - Son Dakika
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2024 YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Başlıyor

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecekler.

05.09.2024 19:19
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

Tercih işlemleri yarın saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024 YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Başlıyor - Son Dakika

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