2024-YKS Sınavına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Son Dakika
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2024-YKS Sınavına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024-YKS Sınavına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024-YKS sınavına giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açıldı. Sınav, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak ve adaylar atanacakları bina/salon bilgisini belge üzerinden öğrenebilecekler.

23.05.2024 14:51
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Kaynak: AA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-YKS Sınavına Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Son Dakika
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