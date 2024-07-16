2024-YKS Tercih İşlemleri Başlıyor - Son Dakika
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2024-YKS Tercih İşlemleri Başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacağını duyurdu. Adaylara tercihlerini yaparken uzman desteği almaları ve kılavuzdaki bilgilere dikkat etmeleri tavsiye edildi.

16.07.2024 17:55
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Bayram Ali Ersoy, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YKS Tercih İşlemleri Başlıyor - Son Dakika

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