2024-YKS Tercih İşlemleri Başlıyor

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(ANKARA) - ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz arasında adaylara ön bilgi vermek amacıyla internetten yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kontenjan kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu da yayımladı. Kılavuz, bugünden itibaren 23 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde yer alacak. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanıyor. Adayların tercihlerini belirlemeden 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri isteniyor.