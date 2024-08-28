2024-YÖKDİL/2 Cevap Kağıtları ve Soruların Doğru Yanıtları Erişime Açıldı - Son Dakika
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2024-YÖKDİL/2 Cevap Kağıtları ve Soruların Doğru Yanıtları Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-YÖKDİL/2 sınavına giren adayların cevap kağıtları ve soruların doğru yanıtları 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesine girerek cevap kağıtlarını, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecekler.

28.08.2024 16:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta uygulanan 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kağıtları ile soruların doğru yanıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru yanıtları 10 gün süreyle erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

Kaynak: AA

YÖKDİL, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YÖKDİL/2 Cevap Kağıtları ve Soruların Doğru Yanıtları Erişime Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-YÖKDİL/2 Cevap Kağıtları ve Soruların Doğru Yanıtları Erişime Açıldı - Son Dakika
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