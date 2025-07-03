Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 Akademi Giriş Sınavı Belgeleri Açıklandı - Son Dakika
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