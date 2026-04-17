2025 Arakanlı Mülteciler İçin En Ölümcül Yıl
17.04.2026 17:20
BMMYK, 2025'te Arakanlı Müslüman mültecilerin deniz yoluyla göçünde en yüksek ölüm oranını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, 2025'in, Arakanlı Müslüman mültecilerin deniz yoluyla göçü için şimdiye kadarki en ölümcül yıl olduğunu söyledi.

Baloch, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde yaklaşık 900 Arakanlı mültecinin kayıp veya ölü olarak bildirildiğine dikkati çeken Baloch, "Bu da Arakanlı mültecilerin Güney ve Güneydoğu Asya'daki deniz yoluyla göçü için şimdiye kadarki en ölümcül yıl oldu." ifadesini kullandı.

Baloch, 2025'te 6 bin 500'den fazla Arakanlı mültecinin tehlikeli deniz geçişi girişiminde bulunduğunu, 7'de 1'inin kayıp veya ölü olarak bildirildiğini söyledi.

"Bu, mülteci ve göçmen deniz yolculukları için herhangi bir büyük rotada dünya çapındaki en yüksek ölüm oranıdır." diyen Baloch, son yıllarda bu geçişleri denemeye çalışan Arakanlı Müslüman mültecilerin yarısından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Baloch, "Bu eğilim, 2026 yılında da devam ediyor. Ocak ve 13 Nisan tarihleri ??arasında 2 bin 800'den fazla Arakanlı, tehlikeli deniz yolculuklarına çıktı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

